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Haberler Politika Katar Emiri yarın Türkiye’ye geliyor

Emiri yarın ’ye geliyor

Katar Emiri yarın Türkiye’ye geliyor
Giriş Tarihi: 25.11.2020

KATAR Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yarın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin başkanlığında Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda iki ülke arasında başta enerji, savunma, gıda alanları olmak üzere ikili ticaret hacmini arttıracak adımlar görüşülecek. Türkiye ile Katar arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları da imzalanacak.

HASAN AY

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