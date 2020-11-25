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Öğretmenler Günü’ne anlamlı klip

Öğretmenler Günü’ne anlamlı klip
Giriş Tarihi: 25.11.2020

KONAK Kazım Karabekir Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü için anlamlı bir projeye imza attı. Kadifekale Şehitliği ile okulda çekilen kliple gençlere birlik ve beraberlik bilincinin kazandırılması hedeflendi. 'Hasretinle Yandı Gönlüm' adlı parçanın seslendirildiği klipte, şehit Ferdi Tosun'un babası Ziya Tosun da yer aldı. Ferdi Tosun'un, oğlunun kabri başında öğretmenlerle dua etmesiyle başlayan klip, paylaşıldığı sosyal medyada beğeni topladı. Müdür Erdal Güneştekin, "Çekim, 1 hafta sürdü. Öğrencilerimize birlik ve beraberlik bilinci de aşılamak için öğretmenler gününde, değerler eğitimi kapsamında şehitlerimizi andık. Öğrenci ve velililerimizden dönüşler olumlu oldu. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müz her konuda destek verdi" dedi.

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