Öğretmenlerimiz eğitim sisteminin taşıyıcı sütunları

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: "24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, saygıdeğer olduğu kadar mesuliyeti de ağır bir mesleği icra eden bütün öğretmenlerimize şahsım, milletim ve ülkem adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Görevi esnasında şehit olmuş öğretmenlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş olanları rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize Rabbim'den sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.

MİLLİ EĞİTİM POLİTİKASI

ÖĞRETMEN, öğrettiğiyle birlikte eğiten, yetiştiren, terbiye eden, öğrencisinin içindeki cevheri sabırla işleyen ve açığa çıkaran kişidir. Güçlü toplum, güçlü Türkiye hedefimize ancak nitelikli bir nesil, özgün ve milli bir eğitim-öğretim politikası ile ulaşabileceğimizi biliyoruz. 2002'den itibaren eğitim-öğretimi en öncelikli gündem maddesi yaptık. Derslik sayılarının artırılmasından öğretmen atamalarına, müfredatın geliştirilmesinden ücretsiz ders kitaplarına kadar eğitimde tarihi pek çok reformu hayata geçirdik. Okullarımızın fiziki altyapısını geliştirmenin yanı sıra eğitim sistemine sirayet etmiş yasakçı zihniyetin izlerini silmeye çalıştık.

EN BÜYÜK PAY EĞİTİME

SON 18 senedir olduğu gibi, bu sene de bütçede en büyük payı eğitime tahsis ediyoruz. Eğitim-öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu olan öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını güçlendirmeyi, onlara huzurlu ve güvenli çalışma ortamı sunmayı vazife addediyoruz. Öğretmenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu yıl tüm dünyayla beraber ülkemizi de olumsuz etkileyen korona virüs salgını sebebiyle eğitim-öğretim faaliyetlerini çevrimiçi olarak devam ettiriyoruz. Öğretmenlerimizin uzaktan eğitimde de görevlerini büyük bir özen ve özveriyle yürüttüklerine inanıyorum. Salgınına kurban verdiğimiz tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm eğitim-öğretim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden tebrik ediyorum.

Başkan Erdoğan: Öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını güçlendirmeyi kendimize vazife addediyoruz