Terör örgütünün kurye sorumlusu öldürüldü

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/ KCK'nın sözde kurye sorumlusu "Dıhlaz" kod adlı Hizret Çalkın'ı, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi. MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan ve terör örgütü PKK/KCK'nın Irak ile Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden sözde "kurye sorumlusu" Hizret Çalkın'ın toplantıya katılacağı istihbaratına ulaştı. Adım adım izlenen Çalkın ve beraberindeki teröristler Irak'ın kuzeyinde toplantı sırasında düzenlenen operasyonla nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.