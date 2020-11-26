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Haberler Politika Antalya’da atama kıyağı

’da atama kıyağı

Antalya’da atama kıyağı
Giriş Tarihi: 26.11.2020

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nde ilginç bir atama yapıldı. Başkan Muhittin Böcek'in yokluğunda Hüseyin Karakuş, Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu tarafından genel sekreter yardımcılığı görevine getirildi. Karakuş'un CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in dayısı olduğu belirtildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce Böcek'ten Karakuş'u genel sekreter yapmasını istediği ancak Böcek'in Cansel Çevikkol ile çalışmak istediği konusunda Kılıçdaroğlu'nu ikna ettiği kaydedildi. O dönem genel sekreter olamayan Karakuş, şimdi hastalığı nedeniyle belediyeden uzakta olan Böcek'in yokluğunda genel sekreter yardımcısı yapıldı. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Başkanvekili Hacıarifoğlu ile Genel Sekreter Cansel Çevikkol arasında büyük bir çatışma olduğu öne sürüldü. Böcek'in atadığı Çevikkol'un Hacıarifoğlu yerine başka bir ismin Başkanvekili seçilmesi için girişimlerde bulunduğu konuşuluyor.

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