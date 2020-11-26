Başkan Erdoğan'dan Katar mesajı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve heyetiyle verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attıklarını belirtti.
'HER ALANDA GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRECEĞİZ'
Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
Bugün Katar Emiri, değerli kardeşim @TamimBinHamad ve heyetiyle oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 26, 2020
Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz. 🇹🇷 🇶🇦 https://t.co/2cLzNFCwbK
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