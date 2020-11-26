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Haberler Politika Başkan Erdoğan'dan Katar mesajı

Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan mesajında, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Katar mesajı

26.11.2020, 20:20

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve heyetiyle verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attıklarını belirtti.

'HER ALANDA GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRECEĞİZ'

Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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