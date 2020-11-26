‘Kadına şiddet küresel pandemi’

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında düzenlenen "Şiddetle Mücadelede Televizyon Dizilerinin Rolü" konulu program Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşti. Programda kadına yönelik şiddete karşı "topyekün mücadele" çağrısı yapan Erdoğan, "Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde karşımıza çıkan büyük bir yaradır. Aslında bir anlamda küresel bir pandemidir" dedi. Emine Erdoğan, "öfkelenen koca, cinnet geçiren eş" gibi haber başlıklarının işlenen suça peşinen bahane sunduğunu da vurgulayarak, "Daha çok ilgi çekiyor diye şiddet ve korku ön plana çıkartılıyor. Ne olur insanlık onurunu reytinge kurban etmeyelim. Katiller, mafya babaları, zorbalar rol model gibi lanse edilmesin" dedi.

HAZAL ATEŞ