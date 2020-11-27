Hayali taslakla gerçek ihanet

CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin, Anayasa profesörü CHP'li İbrahim Kaboğlu öncülüğünde hazırladığı iddia edilen Anayasa taslağı ile ilgili tartışmalar sürüyor. İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisi ile ilgili FETÖ iddialarını açıklamasının ardından dile getirdiği seçim öncesi partisinin de içinde bulunduğu Millet İttifakı ortakları ve gizli ortak HDP'nin katılımıyla oluşturulan komisyonun hazırladığı taslak metin siyasette bomba etkisi yarattı. Başta İYİ Parti lideri Meral Akşener olmak üzere Millet İttifakı liderleri bu iddiayı önce yalanlasa da o dönem kurulan ortak komisyona başkanlık eden CHP'li İbrahim Kaboğlu da dahil birçok isim bu çalışmanın yapıldığını doğruladı.



KABOĞLU İTİRAF ETTİ

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun anayasa taslağının gizli bir şekilde yapıldığını ve HDP'nin de bu çalışmada olduğunu itiraf eden bir açıklaması ortaya çıktı. 2018 yılına ait konuşmada Kaboğlu, "Bizlerin yürüttüğü anayasa çalışmaları biraz kamuoyundan uzak bir şekilde yapıldı.

Anayasa çalışmaları esasen bu partiyi de kapsamına alacak bir biçimde yürütüldü ki zannediyorum önümüzdeki haftalarda kamuoyu ile paylaşılacak bu metinler. Bu bakımdan önemlidir.

Şimdi dolayısı ile HDP'nin de olması bence önemli ve gerekliydi" ifadelerini kullandı. Hatta Ümit Özdağ, çalışmalar kapsamında hazırlanan metni de Kaboğlu'ndan aldığını açıkladı.



İKİ LİDER DE REDDETTİ

Hazırlanan metnin basına sızmasıyla 4 partinin Anayasa'nın değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddelerini bile değiştirmek istediği ilan edilmiş oldu.

Başta İYİ Parti'yi vuran kriz dalga dalga diğer ortaklara da yayılmaya başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne kadar bu iddiaları yalanlasa da en son Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğuna vurgu yaparak partisinin anayasa metninin hazır olduğunu doğrular nitelikte değerlendirmelerde bulundu.



GİZLİLİK ANLAŞMASI YAPILDI

Atatürk'ün partisi CHP'nin devletin temel prensiplerinin yer aldığı değiştirilmesi teklif dahi edilemez anayasa maddeleri üzerinde çalışma yapılmasına öncülük etmesi hem partinin ilkeleri hem de Türk siyasi geleneği açısından oldukça dikkat çekici. AK Parti'yi iktidara geldiği günden bu yana çoğulculuğa zarar vermekle suçlayan CHP argümanları da devre dışı bırakılmış oldu bu anayasa metni taslağı ile aslında. Anayasa gibi toplumu birleştirici, ortak mutabakat ve toplumsal uzlaşı gerektiren bir olguyu değiştirmek için Türkiye'de demokrasinin garantörü olması gereken CHP öncülüğünde gizlilik anlaşmalarıyla kurulan bir komisyon tarafından kapalı kapılar ardında değiştirilmek istenmesi gerçekten düşündürücü.



DEĞİŞTİRİLEMEZ İLK ÜÇ MADDE BUHAR OLDU

TASLAKTA, mevcut Anayasa'da değiştirilemez denilen ilk 3 maddede yapılan değişiklikler dikkat çekiyor.

İkinci maddede yer alan "Atatürk milliyetçiliğine bağlı" ifadesi hazırlanan metinde bulunmuyor. Üçüncü maddedeki "Devletin dili Türkçe'dir" yerine "Resmi dili Türkçe'dir" ifadesi önerilerek çok dilliliğe kapı aralanıyor.



YEREL MECLİS

Taslaktaki en önemli tavsiyeler ise yerel yönetimlerle ilgili bölümler.

Temelde 'üniter yapının korunacağı' iddia edilse de yerel yönetimlere federatif yönetimlerde olabilecek yetkiler istendi, ayrıca 'yerel meclis' anlamına gelebilecek konseyler kurulması önerildi. Taslakta "Merkezi yönetimin yetkileri daraltılmalı, yerel yönetimler güçlendirilmeli.

Bölge ve belediye yönetimlerinde yetkiler siyasi partilerin ve bağımsızların aldıkları oy oranında temsil edildikleri konseylerde toplanmalıdır" ifadeleri yer aldı.

İdari bölgesel yönetim başlığında sisteme daha da açıklık getirildi ve "... Bu bakımdan Türkiye'nin sayıları 2 ila 5 il arasında değişen idari birimleri kapsayacak şekilde 20-25 bölgeye ayrılarak yerinden yönetim birimleri oluşturulmalı" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı belgesindeki bazı maddelere Türkiye tarafından koyulan şerhlerin kaldırılması istendi.

Türkiye bu maddelere 'federatif sisteme kapı araladığı' gerekçesiyle şerh koymuştu.

Ayrıca terör suçuna bulaşan başkanların görevden alınmalarının da Anayasa'ya madde koyularak önlenmesi gerektiği ifade edildi.



VATANDAŞLIK TANIMINDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Vatandaşlık tanımı maddesinde ise "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür" ifadesinde değişiklik önerildi. "Türk devleti" yerine "Türkiye devleti" tavsiye edildi.

Zümrüt YILMAZ