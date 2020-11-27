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Haberler Politika İstanbul’a yeni 6 bin taksi teklifi reddedildi

’a yeni 6 bin taksi teklifi reddedildi

İstanbul’a yeni 6 bin taksi teklifi reddedildi
Giriş Tarihi: 27.11.2020

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen UKOME toplantısında "Taksi taşımacılığının düzenlenmesi teklifi" görüşüldü. İstanbul'a yeni 6 bin taksiyi içeren teklif oy çokluğuyla reddedildi. Toplantı öncesinde kongre merkezi önüne gelen bir grup taksici ile Ekrem İmamoğlu arasında tartışma çıktı. Taksiciler, Ekrem İmamoğlu'na, "Esnaf can çekişiyor, burası muz cumhuriyeti değil" dedi. Tartışmanın ardından İmamoğlu içeriye girdi. Ancak grubun yuhalaması üzerine tekrar dışarı çıkarak gruba yönelen İmamoğlu, "Kimi yuhalıyorsun sen" diye bağırdı.

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