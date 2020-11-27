Kazak heyet Türk SİHA’ları için geldi

TERÖR örgütü PKK operasyonlarında, Azerbaycan'da ve Libya'da başarılara imza atan Türk SİHA'larına birçok ülke büyük ilgi gösteriyor. Türk SİHA'ları Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'da tarihi başarılara imza attı. Bu zaferlerle kendini ispatlayan SİHA'lar birçok ülkenin ilgi odağı oldu. Milli Savunma Bakanlığı, Kazakistan'dan bir heyetin İHA tesislerini incelemek için 3 günlük ziyarette bulunduğunu açıkladı.14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını ziyaret eden heyet, SİHA'ların operasyonel kabiliyetini yakından görme fırsatı elde etti.