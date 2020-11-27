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Haberler Politika Terörle mücadelede tünelin ucu göründü

Terörle mücadelede tünelin ucu göründü

Terörle mücadelede tünelin ucu göründü
Giriş Tarihi: 27.11.2020

İçışleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede ilk defa tünelin ucunun göründüğünü söyleyerek, "Savunma değil taarruz, güvenlik ve istikrarı terörizmle mücadeleyi işin merkezine yerleştirdik" dedi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2021 bütçe sunumunda terörle mücadele operasyonları ile ilgili bilgi veren Soylu, "Önemli bir gösterge olan yurtiçi terörist sayısı 2016'daki 2 bin 475-2 bin 780 bandındaki sayıdır. Şu an için 320'ye düşmüştür. Bu sayı tarihinin en düşük sayısıdır" diye konuştu. Soylu konuşmasında 151 belediye başkanının da terör iltisakı sebebiyle görevden alındığını söyledi.

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