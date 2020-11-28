  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Ahmet Davutoğlu da Kovid-19’a yakalandı

da Kovid-19’a yakalandı

Ahmet Davutoğlu da Kovid-19’a yakalandı
Giriş Tarihi: 28.11.2020

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu korona virüse yakalanan siyasetçiler kervanına katıldı. Haberi Parti Sözcüsü Serkan Özcan duyurdu. Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün çıkan belirtiler üzerine genel başkanımız test yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ahmet Davutoğlu da Kovid-19’a yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA