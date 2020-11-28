Ahmet Davutoğlu da Kovid-19’a yakalandı

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu korona virüse yakalanan siyasetçiler kervanına katıldı. Haberi Parti Sözcüsü Serkan Özcan duyurdu. Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün çıkan belirtiler üzerine genel başkanımız test yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir" dedi.