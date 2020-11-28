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Haberler Politika ‘CHP ile aynı düşünüyoruz’

‘CHP ile aynı düşünüyoruz’

‘CHP ile aynı düşünüyoruz’
Giriş Tarihi: 28.11.2020

TERÖR örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan, İsrail'in aşırı sağcı gazetesi Jerusalem Post'a konuştu. Hadeel Oueis ve Jonathan Spyer imzasıyla yayınlanan röportajda Karayılan, Türkiye'nin son dönemde yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarından ABD ile ilişkilere kadar bir çok konuya değindi. Röportajda en çok dikkat çeken konu ise Karayılan'ın CHP ile ilgili düşünceleri oldu. "Atatürk'ün ideallerine katılmamanıza rağmen, Atatürk'ün vizyonuna daha fazla bağlı olan CHP gibi partilere daha mı yakınsınız?" sorusuna Karayılan, "CHP konu Kürt meselesine gelince AK Parti ile aynı düşünüyor ancak AK Parti- MHP (Cumhur İttifakı) ittifakına karşı oldukları için diğer meselelerde biz CHP ile aynı düşünüyoruz" diye konuştu.

İHA'LAR AĞIR FATURA ÖDETTİ
Haberde Türkiye'ye ait silahlı insansız hava araçlarının son zamanlarda PKK'ya ağır fatura ödettiği belirtilerek, Karayılan'ın çevresindeki örgütün sözde birkaç komutanın öldürüldüğüne dikkati çekildi. Karayılan ABD ile ilişkiler konusunda ise, ABD ile ilişki kurulmasına karşı olmadıklarını hatta "ABD ile tüm Kürtler arasındaki muazzam ilişkileri tamamen desteklediklerini" söyledi.

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