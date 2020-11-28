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Haberler Politika FETÖ’nün Batum İmamı hücre evinde yakalandı

’nün hücre evinde yakalandı

FETÖ’nün Batum İmamı hücre evinde yakalandı
Giriş Tarihi: 28.11.2020

DENİZLİ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ'nün sözde "Batum imamı" ve "Gürcistan eğitim sorumlusu" olduğu öne sürülen C.D'nin (47) kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin saklandığı evi belirleyip operasyon düzenledi. Şüpheli C.D. gözaltına alınırken, evde çok sayıda dijital materyal ile bir tabure içine gizlenmiş halde 40 bin dolar ile 5 bin lira ele geçirildi. Gürcistan'da ruhsatı iptal edilen FETÖ ile bağlantılı Özel Demirel Koleji'nde 2000 ile 2011 yılları arasında öğretmenlik ve idarecilik yaptığı belirtilen şüphelinin, örgütün sözde "Batum İmamı" ve "Gürcistan eğitim sorumlusu" olduğu öne sürüldü. C.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SEBAHATTİN ALP

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