PKK/KCK’ya ‘yıldönümü’ operasyonu

Terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım öncesinde eylem yapılabileceği düşünülerek yurdun bir çok köşesinde operasyon düzenlendi. İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazılarının ikametgahları İstanbul, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa ve Kars'ta bulunan ve PKK/KCK'nın illegal kadın yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen, aralarında HDP'nin Malatya Akçadağ İlçe Başkanı, Menemen ilçe yöneticisi ve HDP üyelerinin de olduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 zanlı da İzmir'de yakalandı. Ankara'da da haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 10'u düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sının sosyal medya hesapları üzerinden örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunan paylaşımları ile terör örgütünü ve elebaşını destekleyici, övücü faaliyetlerde bulunduğu, diğer 4'ünün ise örgütün gençlik yapılanması olan sözde 'Devrimci Gençlik Hareketi' içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlendi

EYLEM YAPACAKLARDI

Mersin'de ise jandarma ekipleri eylem ve etkinliklerde bulunabilecek 4 kişiyi tespit etti. Tarsus'ta belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.