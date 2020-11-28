Alınan tedbirler hakkında konuşan Erdoğan, "Bilim Kurulu her türlü hazırlığı, çalışmayı yürütüyor. Tabii burada vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli. Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda sigara içmeye varıncaya kadar, bunları yaptıklarını görüyoruz, maske takmadıklarını görüyoruz. Özellikle maske, mesafe ve hijyen, bunlar bizim için çok çok önemli. Fakat buna dikkat edilmediği sürece hele hele büyükşehirlerde, bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız. Bizim fiziki altyapı olarak bir sıkıntımız yok, hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok" dedi.

'YAN ETKİLERİNE BAKACAĞIZ'

Aşı çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Erdoğan, "Bu süreç matematik bir süreç değil. Bunlar, bu çalışmaları yürütülen firmaların, başta TÜBİTAK olmak üzere verdikleri raporlar. Bu raporlara göre de en erken Nisan'ın olabileceğini söylüyorlar. Ama bizim şu anda aşı ithali noktasında ise görüşmelerimiz var. Benim Putin ile yaptığım görüşmeler var. Aynı şekilde Çin sağlık bakanıyla görüşmeler var. Gönüllüler üzerinde aşıları kullanmaya başladık. Bir an önce yan etkileri nedir ne değildir görmek için çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.



'KANAL İSTANBUL 1 NUMARALI PROJE'

KANAL İstanbul projesinin gidişatı hakkında da bilgi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tabii bizim en büyük proje, benim çılgın projem dediğim Kanal İstanbul projesidir. Şu anda yoğun bir şekilde talepler artıyor. Dikkat ederseniz bizim yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil. Bir numaralı proje, Kanal İstanbul projesidir. Projenin mimari boyutu hazır, teknik bütün boyutlar hazır. Artık iş ihale safhasına gelmiştir. Bu görüşmeleri de Ulaştırma Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız beraber yürütecek. Kanal İstanbul projesi ile İstanbul çok daha farklı bir güce ve görünüme ulaşacak" ifadelerini kullandı.