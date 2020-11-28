Terörden kurtarılan yere Erdoğan’ın posterini astı

GÜVENLİK korucusu Hamit Öztürk, PKK terör örgütünden temizlenen Hakkari'nin İkiyaka Dağları bölgesindeki Binbir Kapı Askeri Üs Bölgesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini astı. Başkan Erdoğan'a övgüler yağdıran Öztürk, "18 yıl önce Türkiye'yi büyük bir felaketin, büyük bir çıkmazın kıyısından çekip bugünlere getiren, Başkan Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde de Türk milleti ile yan yana omuz omuza durdu. Türk ordusu da korkusuz ve kahramanca mücadele ederek PKK terör örgütüne kan kusturuyor" diye konuştu.