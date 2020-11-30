Kabine toplantısında tedbirler görüşülecek

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantının ana gündem maddesi yeni tip korona virüs salgınıyla ilgili alınacak tedbirler olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son iki haftadır, haftasonları kısıtlı olarak uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından vaka sayılarının illere göre nasıl etkilendiğine dair bir sunum yapması bekleniyor. Toplantıda Koca'nın Çin aşını Türkiye'de gönüllü olarak yaptıranlarla ilgili son rakamları paylaşması ve yerli aşıyla ilgili bilgilendirme de yapacağı ifade ediliyor.

ŞEHİRLER ARASI KISITLAMA

ALINACAK yeni tedbirlerin masaya yatırılacağı toplantıda, özellikle vaka sayılarının yüksek olduğu yerlerde şehirlerarası yolculuğun yasaklanmasıyla ilgili değerlendirmelerin yapılacağı belirtiliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerin denetimlerine ilişkin bir sunumu olacak. Soylu, ayrıca terörle mücadele konusunda yapılan çalışmalarda son durumu paylaşacak. KABİNENİN gündem başlıkları arasında, Doğu Akdeniz'de Libya'ya gıda, insani yardım ve boya malzemesi götüren Türk gemisinin hukuksuz şekilde aranması da olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diplomasi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da askeri gelişmelerle ilgili bilgi verecek. Toplantıda Akar'ın TBMM'den geçen tezkerenin ardından önümüzdeki günlerde Karabağ'a gidecek Mehmetçiğin, orada yapacağı çalışmalara ilişkin bilgilendirme yapması bekleniyor.

EDA IŞIK