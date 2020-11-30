Türk ordusu dünyanın her yerinde

ULUSLARARASI arenada hakkaniyeti gözeten Türkiye'nin, merhameti ve adaletiyle nam salmış askerleri, dost ve müttefik ülkelerin ordularına hem eğitim veriyor, hem de uluslararası anlaşmalar çerçevesinde caydırıcı barış gücü rolü oynuyor. ABD'den sonra yurt dışında en aktif olan ikinci orduya sahip olan Türkiye'nin Asya, Afrika ve Avrupa olmak üzere üç kıtada 13 ülkede askeri varlığı bulunuyor.

13 ÜLKEDE GÖREV ALIYOR

Bazı ülkelerde barışı koruma misyonu yürüten Türk ordusu bu görev için son olarak Karabağ'a gidecek. Rusya arabuluculuğunda, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan Karabağ Anlaşmasının ardından Türk askerinin varlık gösterdiği ülke sayısının artıp artmayacağı tartışma konusu olurken, askeri kaynaklar Azerbaycan'la halihazırda askeri eğitim ve işbirliği anlaşması olduğunu ve zaten Türk askerinin Azerbaycan'da varlık gösterdiğini dile getirdi. Genelkurmay Başkanlığı ile Azerbaycan Savunma Bakanlığı, arasında 11 Ağustos 1992 tarihli bir Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması mevcut. NATO ve Birleşmiş Milletler bünyesinde aldığı görevleri yerine getiren Mehmetçik, Afganistan, Arnavutluk, Lübnan, Bosna Hersek ve Kosova'da barış gücü olarak görev yapıyor. KKTC, Suriye, Irak, Somali, Katar, Pakistan ve Libya'da asker bulunduran Türkiye'nin Azerbaycan'da da askeri varlığı mevcut.

BETÜL USTA