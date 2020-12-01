AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Demokrasi sorunu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki gösterdi.



Son dakika haberine göre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız için "Türkiye için Milli Güvenlik sorunudur," demiş. Yine Türkiye'nin hak ve menfaatlerine düşman olanların diliyle konuşmuş. Türkiye Cumhurbaşkanı'na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir "demokrasi sorunu" haline gelmiştir." dedi.

Çelik'in açıklamaları şöyle;

1. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sn Cumhurbaşkanımız için "Türkiye için Milli Güvenlik Sorunudur" demiş. Yine Türkiye'nin hak ve menfaatlerine düşman olanların diliyle konuşmuş. Türkiye Cumhurbaşkanı'na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir "demokrasi sorunu" haline gelmiştir.

2) Sn Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin milli güvenliğinin korunması için en kararlı ve güçlü siyasetlere imza atmaktadır. Bunun için Türkiye düşmanlarının ortak hedefi haline gelmiştir. Tehditler karşısında Cumhurbaşkanımız tavizsiz bir şekilde yoluna devam etmektedir.

3) Kılıçdaroğlu'nun utanç verici şekilde Sn Cumhurbaşkanımız için "Türkiye için milli güvenlik sorunudur" dediği gün, yabancı bir yayında "Türkiye'nin sorunu Cumhurbaşkanının bizzat kendisidir" manşeti atıldı. Milli güvenliğimize düşman olanların hedefi Cumhurbaşkanımızdır.

4)Kılıçdaroğlu milli güvenliğimiz hakkında fikir öne sürmüyor. Milli güvenlik siyasetimize karşı demokratik eleştiri getirmiyor. Milli güvenliğimize karşı olanların tezlerinin savunuculuğunu yapıyor. Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye karşıtlarının tezini savunuyor.