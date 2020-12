Kılıçdaroğlu’nun Katar düşmanlığı

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



CHP-Kemal Kılıçdaroğlu, yabancı Katar düşmanlığında, inanılmaz olumsuz resimler vermekten kendini alamıyor. Adeta, Türkiye'ye yabancı sermaye gelmese çok memnun olacak bir ruh hali içinde. CHP'nin meşhur zihniyeti yine ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, IMF'den borç alınması için her türlü çıkışı yapacak.



Çünkü kulağına fısıldayan ses bunu söylüyor. Çünkü Milli siyaset amaçları değil. Siyaset değil düşmanlık yapıyor. Böyle muhalefet olmaz!

Düşünebiliyor musunuz, Atatürk'ün kurduğu parti Kılıçdaroğlu ile birlikte Türkiye düşmanlarının sözcüsü oldu. CHP'nin tutunacağı dal kalmadı artık...

Kılıçdaroğlu'nun KATAR DÜŞMANLIĞI geçen aylarda, TANK-PALET FABRİKASI'NA KATAR'IN ORTAK OLUŞUNDA DA NÜKSETMİŞTİ. Evet.

CHP liderinin Katar düşmanlığının arkasında önemli bir sorun var. CHP'NİN ARAP DÜŞMANLIĞI. CHP'nin Katar düşmanlığının arkasında, iflah olmaz ARAP DÜŞMANLIĞI yatmaktadır. Militan laiklik fikirli CHP yönetimlerinin zaman zaman Müslümanlara şaşı bakmaları sonucu, ARAPLARA karşı tavır içinde oldukları bir gerçektir. Yıllarca, İngiliz derin devleti (MI6), 'Araplar Türkleri arkadan vurdu' rezil algı operasyonlarının destekçileri arasında yoğunlukla CHP'li mahfillerin ve bileşenlerinin bulunması tesadüf değildir. NOKTA.



CHP'NİN İFLAH OLMAZ HUYU

CHP'nin iflah olmaz huylarından birisi, yeni projelere karşı çıkmak, yaptırmamak, engel olmak. Örneğin, boğaz köprülerine karşı çıkmak, takoz koymak, CHP yönetiminin ve bileşenlerinin iflah olmaz özelliklerinden birisi. Birlikte düşünelim. İstanbul iki kıtayı (Asya-Avrupa) birleştiren dünyanın gözbebeği bir boğaza sahip. Nüfusumuz hızla artıyor.



Türkiye'de otomobil fabrikaları kuruluyor. Milletimizin otomobil alması kolaylaşıyordu.

Boğazı geçmekte kullanılan araba vapurları yetmiyordu.

Avrupa kıtasından Asya'ya ulaşmak, yani kıtaları ayıran boğazdan karşıdan karşıya kolayca geçebilmek, bugün pek umursanmasa da hiç de kolay değildi...



CHP yönetiminin vizyonu yoktu, geleceği tasarlamak gibi bir durumları da bulunmuyordu.

İktidarda olan merkez sağ birinci boğaz köprüsü yapmaya karar verince, CHP karşı çıktı, bağırdılar, çağırdılar ama onlara rağmen yapıldı. 1984 YILINDA Başbakan rahmetli Turgut Özal, yabancı sermaye çekmek için müthiş bir enstrümanı devreye sokacaktı. İkinci boğaz köprüsü Fatih Sultan Mehmet'i yapmak üzere köprünün hisselerini satıp, yeni sermaye bulacaktı.



'ÖZELLEŞTİRME' KAVRAMINDAN

BİHABER olan Halkçı Parti (CHP) Genel Başkanı Necdet Calp, CHP zihniyetinin gereği olarak ve geleneksel şekilde bir TV tartışmasında, yumruğunu masaya vurmuş, 'Sattırmam efendim, sattırmam' diye haykırmıştı...

CHP'ye rağmen Turgut Özal, Fatih'i yaptırdı.



YAPTIRMAMCI ZİHNİYET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, Yavuz Sultan Selim'i yapmak üzere ÇİN'in yeni dünya projesine uygun, üzerinden demiryolu geçirmek üzere harekete geçti. İki yüzlü Avrupa ve onların gözünün içine bakan CHP yönetimi, utanmadan TAKSİM GEZİ KONTROLLÜ KAOS

PLANLARI uygulayarak bir kısım vatandaşı sokağa döktüler. Böcek-çiçek diyerek, CIA aparatı FETÖ ile işbirliği yaparak darbecilere hizmet ettiler. Kimdi bunlar? CHP'nin arka bahçesi olan, İstanbul Tabip Odası, Mimarlar Odası, TMMOB, KESK, DİSK'in üst yöneticileri... Taksim'i bahane ederek, büyük projelere karşı çıktılar. Şöyle dediler: "Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılmasına ilişkin girişimler durdurulmalı, Üçüncü Boğaz Köprüsü yapılmamalı.

Dünyanın en büyüğü CHP ve bileşenleri bağırdı, çağırdı ama Erdoğan, kararlı duruşuyla büyük projeleri tek tek devreye soktu.

Ülkemizin önüne takozlar koyan CHP'ye rağmen Türkiye büyüyor, yatırımlar birbiri ardına gerçekleşiyor. Yaptırmamcı CHP zihniyetinin lideri Kılıçdaroğlu, cibiliyetini yine gösterdi, Katar sermayesinin gelişine, yatırım yapmasına sinirlendi.

CHP'nin canı çıkıyor, huyu çıkmıyor.



İNSANIN AKLI ALMIYOR

Kılıçdaroğlu'nun yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesini engelleme tavırlarına tepki göstermekten bıktık. Onlar huyundan vazgeçmiyor. Yabancı sermayeye defalarca Türkiye'ye yatırım yapmamaları konusunda akıl veren CHP lideri, geçen yıl da, "Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok" deyip yabancı sermayeye 'gelmeyin' deme cüreti göstermişti. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yabancılara şikayet etmesi milletin tepkisine sebep oluyor. İnsan bu lafları nasıl oluyor da içi sızlamadan söyleyebiliyor.

Bir çıkıyor, "Sermaye Türkiye'ye gelmiyor' diye iktidarı suçluyor, ardından 'Hiç kimsenin can ve mal güvenliğinin olmadığı bir Türkiye'ye yabancı sermaye niye gelsin?' diyor. Yazıktır, günahtır...