Koronaya karşı sıkı tedbirler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.35'te başlayan ve 4,5 saat süren toplantı sonrası ulusa seslenen Erdoğan, özetle şunları söyledi:



FEDAKARLIK YAPMAK ZORUNDAYIZ

Dünyanın her yerinde hiç görülmedik bir tırmanışa geçen salgın maalesef ülkemizde de etkili oluyor. Yeni bir takım tedbirleri hayata geçireceğimizi paylaşmıştık. Vaka sayılarının 30 bine dayanması hepimizin daha dikkatli davranmasını gerektirmektedir.

Salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan bu tür çarelerden başka bir şey bulunmuyor. Salgın tedbirlerine harfiyen uyulmasını bekliyoruz.



Tüm vatandaşların salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamalarını istiyoruz. Üzerimize düşen fedakarlıkları yapmak zorundayız.



Üzerimize düşen fedakarlıkları yapmak zorundayız. Sağlık çalışanlarımızın canla başla ortaya koydukları gayrete en büyük teşekkürümüz, onlara ilave bir yük getirmemek olacaktır. 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor. Salgınla mücadele çalışmalarının değersizleştirmek için yapılan spekülasyon çalışmalarına karşı da dikkatli olmalıyız.



Nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türkiye salgın karşısında verdiği mücadeleden de çıkacaktır.



AŞILAR ÜCRETSİZ OLACAK

İnşallah aşı sürecinin de başlamasıyla kontrol edilebilir bir mücadelenin içine gireceğiz. Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz.

Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya ulaşabileceklerdir.



HAFTA SONU TAM SINIRLAMA

Kabine toplantımızda ilave istişare elde ettik.

■ Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır.

Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.

■ Market, kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.

■ Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir.

■ 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.

■ Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.

■ Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.

■ Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.

■ Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.

■ AVM'lere girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.

■ Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Umimi Hıfzısıhha Kurulu ile sınırlandırılabilecektir.

■ 50 kişiden fazla olan işyerlerinde, işyeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir.

Bu hususlarla ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgede yayınlanacak ve bu akşamdan itibaren uygulanmaya başlanacak.



'ÜLKENİN CAZİBESİNİ DAHA DA ARTIRACAĞIZ'

BORSA İstanbul'un Türkiye Varlık Fonu'ndaki %10'luk hissesinin Katar Yatırım Otoritesine satışının yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun İstanbul'daki payı %80,6'dır. Bay Kemal bunu öğren. Dünyada bu yatırımlardan dolayı 'Katar bizi ele geçiriyor' diye zırvalayan kimse çıkmadı. Aksine herkes memnun kaldı. Türkiye'nin 3. çeyrekte %6,7 büyümesi, üretim ve istihdamın güçlenmesi bakımından çok önemlidir. Ülkemizin yerli ve uluslararası yatırımcılar için cazibesini daha da arttıracağız" diye konuştu.



BUNLARIN HEPSİNİ GÖĞÜSLEMEYE HAZIRIZ

HAYATA geçirilen bağımsız ve vicdanlı politikalar sebebiyle içerde ve dışarda yaşanan saldırıları Allah'ın yardımı ve milletin desteğiyle boşa çıkardıklarını kaydeden Erdoğan, "Ülke ve millet olarak bunların hepsini göğüslemeye hazırız. Bizi asıl üzen içerde karşımıza çıkan tuhaf manzaradır. Bunlar çok konuşur ama aslında hiçbir şey söylemez. Bunlar dünyayı çok bilir gibi davranır ama hiçbir şeyden haberi yoktur. Bunlar sürekli bağırır ama hiç dinlemez. Bunlar demokrasiyi milletin iradesinde değil yurt dışından gelen sinyallerden arar. Ülkemizin ufkunu gölgeleyeni enerjisini emen havasını kirleten bu zihniyetin demokrasimize ve kalkınmamıza maliyeti en az yarım asırdır" dedi.



TSK'YI HEDEF ALMAK MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ

KONUŞMASINDA CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk ordusuna yönelik sözlerine de tepki gösteren Erdoğan, "Bunlar milleti hiçe saymakla kalmayıp ülkenin temel değerlerine ve kurumlarına saldırmayı adet edindiler. Bir millet vekilinin pervasızca tekrarladığı TSK'yı hedef alan bühtan bu zihniyetin başlı başına milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaretidir. FETÖ'den PKK'ya ve YPG'ye kadar birliğimize ve beraberliğimize saldıran terör örgütünün borazanlığını yapanlar ülkemizin siyasi ve ekonomik güvenliğinin sınırlarını genişletme gayretini sınırlamaya çalışıyorlar. Her fırsatta ülkemize husumetlerini gösterenlere karşı tavır almak bir yana onların safına geçip onların argümanlarıyla bizi hedef alıyorlar. Her fırsatta Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyor, yatırımcılara ülkeye gelmeyin mesajı veriyorlar" dedi.



BU MİLLET BU ZATI ASLA AFFETMEYECEK

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerine hakaret edecek, edepsizce alçakça hakaret edecek. Sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bunun hesabını mehmetçiğine, askerine bu denli sahip çıkan bu millet seni asla affetmeyecektir. Bunu bir defa bilesin. Sandıklar da affetmeyecek" dedi.

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