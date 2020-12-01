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Haberler Politika TSK’ya dil uzatanlara gereken yapılacak

’ya dil uzatanlara gereken yapılacak

TSK’ya dil uzatanlara gereken yapılacak
Giriş Tarihi: 1.12.2020

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dağlık Karabağ'daki anlaşmanın ardından Türk ve Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmelerine ilişkin, "Ruslarla çalışmalar planladığı şekilde devam ediyor" dedi. Kuvvet komutanlarıyla yaptığı toplantıda Türk ordusuna yönelik hadsiz açıklamalara da tepki gösteren Akar, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sözlerine ilişkin olarak, "Bu konuda kurumsal olarak gerekli müracaatlarımızı yaptık. TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

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