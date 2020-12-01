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Haberler Politika Türk SİHA’ları Çin ve İsrail’e rakip oldu

Türk SİHA’ları Çin ve ’e rakip oldu

Türk SİHA’ları Çin ve İsrail’e rakip oldu
Giriş Tarihi: 1.12.2020

SURİYE'DE terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ağır darbe vuran, Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda da belirleyici güç olan Türk İHA'larının başarısı dünya gündeminden düşmüyor.

SAHADA BELİRLEYİCİ GÜÇ
ABD'NİN önde gelen gazetelerinden The Washington Post, "Türkiye'nin sınır dışındaki askeri eylemleri, kendi ürettiği silahlı insansız hava araçlarından güç alıyor" başlığıyla bir haber yayımladı. Kuzey Afrika'dan Kafkaslar'a etkisini genişletmeye çalışan Türkiye'nin bu amaç için SİHA'ları kullandığı ifade edilen haberde, SİHA'ların Türkiye'de teknolojik inovasyon ve kendi kendine yetmenin sembolü olduğu bildirildi. Türkiye'de SİHA endüstrisinin, bu konuda uzun yıllardır çalışan Çin ve İsrail'le kısa sürede rekabeti sağladığı ifade edildi. Daha önce de Fransız L'Opinion, İspanyol gazetesi El Pais, The Times, Economist gibi medya kuruluşları Türk İHA'larının başarılarına yer vermişti.

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