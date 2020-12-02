Avrupa Birliği’ne diyalog çağrısı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, TRT World Forum 2020'de yaptığı konuşmada Avrupa'ya diyalog çağrısı yaptı. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile daha yakın ilişki kurmak istediğini kaydeden Altun, "Ortak dayanışma ve işbirliğimiz, Avrupa'daki nefret ve ayrımcılık çağrılarına karşı koyma noktasında kilit önemdedir. Türkiye'nin 'taviz vererek Avrupa'nın dostluğunu kazanması gerektiği' fikri, hem haksızdır hem de gerçeklikten uzaktır. Bunun yerine, Avrupalı muhataplarımıza, ilişkilerimizi ileriye götürecek tek unsurun 'diyalog' olduğunu ifade ediyoruz" dedi.