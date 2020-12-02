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Haberler Politika Azerbaycan bayrağı Laçın’da dalgalanıyor

bayrağı Laçın’da dalgalanıyor

Azerbaycan bayrağı Laçın’da dalgalanıyor
Giriş Tarihi: 2.12.2020

RUSYA, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Ermenistan'a Laçın'dan çıkması için verilen süre doldu. DÜN Azerbaycan ordusu bölgeye girerken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Laçın'a Azerbaycan bayrağı dikilmesine ilişkin görüntüler yayınladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e rapor veren askerlerin komutanı, "Azerbaycan Bayrağı, Laçın şehrinde dalgalanıyor. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı. Varılan anlaşmaya göre Ermenistan, Ağdam'ı 20 Kasım'da, Kelbecer'i ise 25 Kasım'da Azerbaycan'a teslim etmişti.

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