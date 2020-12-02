Azerbaycan bayrağı Laçın’da dalgalanıyor

RUSYA, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Ermenistan'a Laçın'dan çıkması için verilen süre doldu. DÜN Azerbaycan ordusu bölgeye girerken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Laçın'a Azerbaycan bayrağı dikilmesine ilişkin görüntüler yayınladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e rapor veren askerlerin komutanı, "Azerbaycan Bayrağı, Laçın şehrinde dalgalanıyor. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı. Varılan anlaşmaya göre Ermenistan, Ağdam'ı 20 Kasım'da, Kelbecer'i ise 25 Kasım'da Azerbaycan'a teslim etmişti.