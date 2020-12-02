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Haberler Politika Herkes kabullenecek

Herkes kabullenecek

Herkes kabullenecek
Giriş Tarihi: 2.12.2020

LAÇIN'IN işgalden kurtarılması dolayısıyla ulusa seslenen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Senatosu'nun Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması yönünde çağrıda bulunmasına ilişkin, "Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı, Ermeniler orada devlet kursun. Biz düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek" dedi.

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