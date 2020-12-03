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Haberler Politika Çavuşoğlu, NATO zirvesine damga vurdu

Çavuşoğlu, zirvesine damga vurdu

Çavuşoğlu, NATO zirvesine damga vurdu
Giriş Tarihi: 3.12.2020

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşti. Kuzey Atlantik İttifakı'nın gelecek 10 yılda nasıl daha güçlü hale gelebileceği konusunun tartışılmasının planlandığı toplantıda, Trump hükümeti adına son NATO toplantısına katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tansiyonu yükselterek Türkiye'yi hedef aldı. Pompeo, Ankara'yı, Akdeniz'de müttefikleriyle gerginliği arttırmak ve Rus yapımı bir hava savunma sistemi alarak adeta Kremlin'e hediye vermekle suçladı. Pompeo'ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevabı ise sert oldu. Mevkidaşının sözlerine yanıt veren Çavuşoğlu, ABD'yi, Suriye'de terörist oluşumları desteklemekle ve Avrupalı devletleri Türkiye karşıtı cephede toplamakla suçladı.

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