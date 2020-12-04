Cübbeli konuştu DEAŞ’lılar yakalandı

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir televizyon programında Türkiye'deki selefi grupların silahlandığını söyleyip "İnsanları alenen ölümle tehdit ediyorlar, İzmir kaynıyor" dedi.

YETİŞTİRİYORLAR

Ünlü'nün bu iddiası sonrası harekete geçen Terör Polisi soruşturma başlattı. DEAŞ bağlantılı selefi grupların kentteki faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp dava açılan ve halen yargılaması devam eden Ebu Haris kod adlı Ramazan O'nun Vasat Kitapevi isimli yerde ve çevresinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiğinin tespiti üzerine operasyon için harekete geçildi. Soruşturma kapsamında DEAŞ'a eleman kazandırma amacıyla başta genç müzahir kesimleri etkileyecek tarzda kitabevinde sohbet toplantıları düzenlediği ve Youtube üzerinden yayınlar yaptığı, yürüttüğü faaliyeti ile ilgili kullanmak üzere yardım topladığı, Avusturya'da gerçekleştirilen terör saldırısı ile bağlantılı gözaltına alınan bir kişi ile irtibatı bulunduğuna yönelik tespitler yapıldı. Elde edilen bilgiler sonrası dün İzmir TEM Şube ve MİT destekli sabaha karşı eş zamanlı operasyon yapıldı. Örgütün lideri konumundaki Ramazan O. ve bağlantılı 11 kişiye ait 12 ikamet, 2 işyeri ve 3 adet araçta arama yapıldı. Ramazan O. ile birlikte 11 şüpheli gözaltına alınırken, bir kişi halen aranıyor. Ev ve işyerlerine yapılan baskınlarda 1 adet av tüfeği ve çok sayıda yasaklanmış yayın ele geçirildi.

FATİH ŞENDİL