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Haberler Politika İstanbul’da 9 ilçede eş zamanlı baskın

’da 9 ilçede eş zamanlı baskın

İstanbul’da 9 ilçede eş zamanlı baskın
Giriş Tarihi: 4.12.2020

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik yaptığı çalışma sonrasında önceki gece özel harekat polislerinin de desteği ile 9 ilçede operasyon düzenledi. 16 farklı adrese eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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