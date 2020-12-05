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’cü 1977’den beri faaliyette

FETÖ’cü Hüseyin Kara 1977’den beri faaliyette
Giriş Tarihi: 5.12.2020

FETULLAHÇI Terör Örgü-tü'nün (FETÖ) "başyüceler" ya da "istişare heyeti" de denilen kurul üyelerinden biri de Hüseyin Kara. Dava dosyala-rından derlenen bilgilere göre, emekli öğretmen olan Kara, FETÖ elebaşı Gülen ile 1977'de Konya'da tanıştı. Örgütün söz-de Konya ve Antalya imamlı-ğını yapan Kara, daha sonra Pasifik ülkeleri imamlığına getirildi ve Ankara'da FETÖ adına faaliyette bulundu. Bir dönem Uzak Doğu imamlığı da yapan Kara, örgüt çalışmaları kapsamında çeşitli tarihler-de yurt dışına çıkarak örgüt mensuplarıyla görüştü.

İSTİŞARE HEYETİ ÜYESİ

Örgüt içerisindeki son görevi istişare heyeti üyeliği olan Kara, tanıklık yapan Hayrettin Küçük'e göre Türkiye'de top-lanan himmetleri öğrencilerin vücutlarına sarıp yurt dışına gönderilmesini sağlayan kişiy-di. Kara, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle "kırmızı kategori"de yer alıyor.

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