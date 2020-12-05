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Haberler Politika İzmir siyasetinde ‘deli’ polemiği

siyasetinde ‘deli’ polemiği

İzmir siyasetinde ‘deli’ polemiği
Giriş Tarihi: 5.12.2020

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "Vatandaşımız Kılıçdaroğlu'na 'delidir ne yapsa yeridir' gözüyle bakıyor" demesi kentte yeni bir polemik başlattı. Hamza Dağ'a CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in tepki göstermesi üzerine, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Anadolu'da kullanılan 'Evin camdansa, karşı pencereye taş atmayacaksın' sözünü hatırlatan Sürekli, "Ana muhalefet tam da bu noktada. Dezenformasyonları, algı operasyonları, hakaret dilleri ile genelde ve yerelde milletimizi, milli değerlerimizi hiçe sayarken; ahlak timsali kesilmelerine anlam vermek mümkün değil! Sorgulamaları gereken kendileridir. CHP, bu kelimeyi hakaret saymadan önce kendisine bakmalı" ifadelerini kullandı.

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