Menemen’deki seçimin belgeleri istendi

MENEMEN'DE tutuklanarak cezaevine gönderilen ve görevden el çektirilen Serdar Aksoy'un yerine gelecek ismin belirlenmesi için yapılan belediye başkanvekilliği seçimi ile ilgili Cumhur İttifakı'nın mahkemeye yaptığı başvuruda karar çıktı. İzmir 2. İdare Mahkemesi, seçimle ilgili olarak tüm belge ve bilgilerin (seçim tutanakları, ses kaydı, görüntü kayıtları vs) mahkemeye 7 gün içerisinde iletilmesi gerektiği ve iletilen belge ve bilgilere göre bir karar verileceği aktarıldı.

ÖRNEKLERİ GÖNDERİLECEK

Mahkeme kararında davalı idareden "Belediye başkanvekilinin seçimine yönelik olarak gerçekleştirilen, meclis oturum tutanakları ile yapılan turlarda adayların almış olduğu oyları gösterir tutanak okunaklı ve onaylı örneklerinin gönderilmesinin istenilmesine; adayların aldığı oylarda eşitlik olması nedeniyle gerçekleştirilen kuraya yönelik olarak adayların isimlerinin yazılı olduğu pusula örneklerinin, kura işleminin ne şekilde yapıldığını teşvik edici her türlü bilgi ve belgenin (tutanak, görüntü ve ses kaydı, vb.) gönderilmesinin istenilmesine ve gerçekleştirilen seçime yönelik her türlü bilgi ve belgenin okunaklı ve onayı örneklerinin gönderilmesinin istenilmesine" kararını verdi.