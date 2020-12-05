‘Orduya satılmış demek vatana ihanet’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TSK'ya 'Satılmış ordu' diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Kaya, hakareti görmezden gelen Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile, RTÜK'ün kararını eleştirenlere sert tepki gösterdi. "Bu düşman üslubunun tavzihi ve tevili elbette mümkün değildir" diyen Bahçeli, "Moderatör, Türk ordusuna 'satılmış' diyen işbirlikçi CHP'liye beklenen itirazı yap(a)mamış, cılız ifadelerle durumu geçiştirmiştir. Habertürk adına ne Turgay Ciner'den ne de bir başkasından sadra şifa nitelikli üzüntü mesajı paylaşılmamıştır. Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın" ifadelerini kullandı.

'İÇ İŞGAL VE ZİLLET CEPHESİ'

"Bu şerefsizliğe itiraz etmeyen ne hukuktan ne de milli haysiyetten bahsetsin" diyen Bahçeli, "Özgürlük gitti gidiyor çığlıkları atanlar Türkiye'nin karşında mevzilenmiş iç işgal ve zillet cephesidir. CHP liderinin orduya hakareti görmezden gelip milletvekilini savunması, zalimlerin fermanıdır. Türkiye'yi devirmeye azmetmiş kan içici kenelere müsaade etmeyeceğiz" dedi.