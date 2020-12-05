Şehit Çavuş Mehmet Altun’un kanı yerde bırakılmadı

PKK/YPG terör örgütünün önceki gün Zeytin Dalı bölgesinde gerçekleştirdiği sızma girişiminin fark edilmesi sonucu çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un şehit olmasının ardından teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri hemen ateş altına alındı. Ateş destek vasıtalarının atışları sonucu 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgeye İHA/SİHA ve destek unsurlarının sevk edilmesinin ardından komandolar tarafından operasyon başlatıldı. Bölgenin ateş altına alınmasının ardından komandoların operasyonunda 11 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece sızma girişi sonrasında başlatılan operasyonda öldürülen terörist sayısı 17'ye çıkarken, Mehmetçik silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmadı.