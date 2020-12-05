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Haberler Politika Trump’ın yolsuzluk davası devam ediyor

Trump’ın yolsuzluk davası devam ediyor

Trump’ın yolsuzluk davası devam ediyor
Giriş Tarihi: 5.12.2020

ABD'DE 1 milyon dolardan fazla paranın yemin töreni için Washington'daki Trump otelinde kötüye kullanıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Trump Organizasyonu ve Başkanlık Yemin Töreni Komitesi'ne karşı açılan davada Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Washington DC Başsavcılık müfettişlerine ifade verdi. Dava kapsamında tanık ifadelerinin son birkaç haftadır alındığı ifade edildi.

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