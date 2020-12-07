Evlat nöbetindeki ailenin evine alçak saldırı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerden Ayşegül ve Rauf Biçer çifti, oturdukları eve yönelik kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakma girişiminde bulunulduğu iddia etti. Evde koku gelmesi üzerine yaptıkları kontrolde perdenin alev aldığını gördüğünü söyleyen kanser hastası Ayşegül Biçer, bu girişimden terör örgütü PKK ve HDP'yi sorumlu tuttu. Biçer, "Defalarca tehdit edildim. Artık bizi diri diri yakmayı hedeflemişler. O kadar aşağılık insanlar ki evde 2 kız çocuğunun olduğunu biliyorlar. Onları önce Allah'a sonra devletime havale ediyorum" dedi.

'BUNU YAPAN PKK VE HDP'

SALDIRININ yatmak üzere oldukları bir saatte gerçekleştiğini kaydeden Biçer, "Büyük kızım anne duman kokusu geliyor dedi. Kullanmadığımız odanın balkonunda içeri girilip perde ateşe verilmiş. Kapı da yanmış. Odadan alevler yükseliyordu. Hemen gidip su getirdim. O sırada eşim, güvenlik güçlerine haber verdi. Onlar da gelip gerekeni yaptılar. Bunu bana yapan PKK ve uzantısı HDP'dir. Bunu çok iyi biliyorum" diye konuştu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, olayın aydınlatılması için evde inceleme yaptı.