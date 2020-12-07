PKK’nın Avrupa kasasından HDP İtirafı

Almanya'nın Frankfurt şehrinde geçtiğimiz Ocak ayında tutuklanan ve PKK bölge sorumlusu olmakla suçlanan Gökmen Ç'nin yargılanmasına devam ediliyor. Karlsruhe Federal Başsavcılığı'ndan geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan zanlıya karşı Koblenz'deki Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde dava açıldığı bildirilmişti. Gökmen Ç, 2017 Haziran ayından 2019 Haziran'ına kadar en az iki yıl Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletlerinde "bölge sorumlusu" olarak PKK'nın üst düzey yönetiminde bulunmakla suçlanıyor. Başsavcılık iddianamesinde Gökmen Ç'nin söz konu-su bölgelerde propaganda etkinlikleri ile toplantı ve gösterileri de orga-nize ettiği, ayrıca PKK için para topladığı belirtildi. Koblenz'de yargılanan Gökmen Ç'nin PKK'ya bağlı 400'ü aşkın kurumun çatı örgütü KCDK-E'nin Eşbaşkanı Yüksel Koç ve KongraGel Eşbaşkanı Remzi Kartal ile irtibatı da tespit edildi. Öte yandan Gökmen Ç'nin "Türk devletinin Kürtlere yönelik soykırım ve saldırılarına dik-kat çekmek için imza kampanyası yapılmalı" yazılı notu da deliller arasında yer aldı.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Davanın duruşmaları devam ederken Gökmen Ç'nin avukatı Barış Yeşil'den, PKK'nın yayın organı olan Özgür Politika'da toplanan paralarla ilgili adeta itiraf gibi bir açıklama geldi. Yeşil, 2 Aralık 2020'de internet sitesinde yayınlanan açıklamasında Gökmen Ç'nin topladığı bağışlardan dolayı da suç-landığını hatırlatarak, "Pazartesi günkü duruşma-da bu bağışların HDP için toplandığı mahkemece anlaşıldı. Polis bu bağışların yasal olmadığını ve illegal olduğunu ileri sürmüştü" dedi. Bu arada Gökmen Ç'nin duruşmaları-na 7-8 Aralık tarihlerinde devam edileceği kaydedildi.

ERHAN GÜLENÇ