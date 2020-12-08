“Akdeniz’deki gelişmeleri tribünden izleyemeyiz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından Antalya'da düzenlenen Doğu Akdeniz Çalıştayı'na videomesaj gönderdi. Doğu Akdeniz'le ilgili meselelerin, Türkiye ile birlikte dünyadaki birçok devletin ve akademik kuruluşun öncelikli gündemini oluşturduğuna işaret eden Erdoğan, özetle şunları söyledi: Son yıllarda başta enerji olmak üzere Avrupa, Afrika ve Ortadoğu eksenli tüm tartışmaların odağında Doğu Akdeniz yer alıyor. Kamuoyuna yansıyan kimi bilimsel araştırmalar, bölgedeki çıkarılabilir doğalgaz miktarının 3,5 trilyon ile 10 trilyon metreküp arasında olduğunu ifade etmektedir. Aynı şekilde bölgede 1,5 ila 3,5 milyar varil civarında petrol rezervinin mevcut olduğu hesaplanmaktadır.



KİMSE GÖRMEZDEN GELEMEZ

Ekonomik gücü ve konumu ne olursa olsun bölgedeki hiçbir ülke bu potansiyeli görmezden gelemez. Özellikle Türkiye gibi, Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesinin burada yaşanan gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değildir. Biz de hem kendi menfaatlerimizi garanti altına almak, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin haklarını korumak için süreci çok yakından takip ediyoruz. Ülkemizin, Antalya sahillerine hapsetmeyi amaçlayan plan ve haritaları kabul etmeyeceğini açıkça dile getirdik. Tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğimizi, emperyalist yayılmacılığa izin vermeyeceğimizi muhataplarımıza ifade ettik. Biz kimsenin hakkını, hukukunu gasp etme peşinde değiliz, biz sadece haklarımızı elimizden almaya çalışan korsan zihniyete karşı dik bir duruş sergiliyoruz. Geride kalan birkaç ayda yaşananlar, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının tezahürüdür. Ülkemiz, Doğu Akdeniz meselesinde asla gerilimden değil; barıştan, işbirliğinden, hakkaniyetten ve adaletin tesis edilmesinden yanadır.



DİPLOMASİYE ŞANS VERİN

Bunun yolu da karşılıklı saygıya dayalı müzakereden geçiyor. Akdeniz'deki sorunları, birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebileceğimize inanıyoruz. Şayet Akdeniz'de kalıcı çözüm yolunda mesafe alınmak isteniyorsa, diplomasiye şans tanınmalıdır. Zira diplomasi ve müzakere bizi ortak paydada buluşturacak en kestirme, en garanti yoldur. Bu konuda Türkiye, 2003 yılından bugüne Yunanistan ve Rum Yönetimi'nin tüm şımarıklıklara rağmen soğukkanlılığını muhafaza etti, bugün de aynı uzlaşmacı tavrı sürdürüyoruz.



AB, KÖRLÜKTEN KURTULMALI

Avrupa Birliği, içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı, Rum Kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de bir 'koçbaşı' gibi kullanılmasına müsaade etmemelidir. Birlik dayanışması adı altında, Kıbrıs Türklerine ve Türkiye'ye daha fazla haksızlık yapılmamalıdır. Doğu Akdeniz'e kıyıdaş tüm bölge ülkelerinin ve Kıbrıs Türklerinin de yer alacağı bir konferans düzenlenmesi önerimiz halen masada. Muhataplarımızdan, Türkiye'nin uzattığı bu eli havada bırakmamalarını bekliyoruz. Başta Yunanistan olmak üzere Akdeniz'de komşumuz olan tüm ülkeleri, bu meseleyi 'sıfır toplamlı bir oyun' olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum. Sağduyu, samimiyet ve aklıselimle hareket edildiğinde, herkesin hakkını koruyan, kazan-kazan temelli bir formül bulabileceğimize inanıyorum.



5 BÜYÜKELÇİDEN GÜVEN MEKTUBU

TÜRKİYE'DE yeni göreve atanan 5 büyükelçi dün Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı düzenlenen törenlerde, Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kamal, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström, Avrupa Birliği Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Sudan Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed, Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek, güven mektuplarını sundu.