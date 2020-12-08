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Haberler Politika Bakan Soylu’dan HDP’ye sert tepki

Bakan Soylu’dan ’ye sert tepki

Bakan Soylu’dan HDP’ye sert tepki
Giriş Tarihi: 8.12.2020

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Batman Gürcüş ilçesindeki çocuğun cinsel istismarıyla ilgili asılsız paylaşımda bulunan HDP'lilere tepki gösterdi. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının malum durumunu örtbas etmek için atıyor... Tutuştular! Ama örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor" ifadelerine yer verdi. Soylu, paylaşımında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün olayla ilgili açıklamasına ve HDP tarafından atılan asılsız twite de yer verdi.

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