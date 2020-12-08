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Kılıçdaroğlu'na şoku!

Son dakika haber: 10 yılda 10 kaybeden lideri ’na bir şok daha... ’yi yönetme iddiasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, anketlerde de çakıldı. İşte detaylar...

Kılıçdaroğlu'na anket şoku!

SABAH

08.12.2020, 13:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı hayali anketlerde bile karşılık bulmuyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair Optimar Araştırma Şirketi tarafından düzenlen ankette, Kemal Kılıçdaroğlu listenin son sırasında yer aldı.

İSTENMEDİLER

Optimar Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette vatandaşlara 'Sizce muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?' sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarında, Abdullah Gül ile Kemal Kılıçdaroğlu en son sırayı paylaştı. Katılımcıların yüzde 6.6'sı tarafını Gül'den yana kullanırken, Kılıçdaroğlu diyenler yüzde 5.9'da kaldı. Hizmet yapmadığı için eleştirilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın anketin ilk sırasında ise yer alması dikkat çekti.

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