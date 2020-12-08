Macron Sisi’yi ağırlayıp Türkiye’yi hedef aldı

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Akdeniz ve Orta Doğu'nun istikrarı için Fransa ile Mısır arasında önemli stratejik ortaklık olduğunu ifade eden Macron, Türkiye'yi de hedef aldı. Libya'da özellikle Türkiye'nin tek taraflı adımlar attığını ileri süren ve "Türk ve Rus paralı askerlerinin" Libya'da varlığının sürdüğünü iddia eden Macron, Libya'nın kaosa sürüklenmemesi için bu konuya çözüm bulunması gerektiğini söyledi.