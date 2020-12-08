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Haberler Politika Macron Sisi’yi ağırlayıp Türkiye’yi hedef aldı

Macron Sisi’yi ağırlayıp ’yi hedef aldı

Macron Sisi’yi ağırlayıp Türkiye’yi hedef aldı
Giriş Tarihi: 8.12.2020

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Akdeniz ve Orta Doğu'nun istikrarı için Fransa ile Mısır arasında önemli stratejik ortaklık olduğunu ifade eden Macron, Türkiye'yi de hedef aldı. Libya'da özellikle Türkiye'nin tek taraflı adımlar attığını ileri süren ve "Türk ve Rus paralı askerlerinin" Libya'da varlığının sürdüğünü iddia eden Macron, Libya'nın kaosa sürüklenmemesi için bu konuya çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

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