‘Salgınla mücadelede iyi bir sınav verdik’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan 2021 yılı bütçesinin Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesini desteklediğini belirterek, "Salgın kapsamında verilen destekler 562 milyar liraya ulaştı" dedi. TBMM'de bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler kapsamında bütçenin sunumunu yapan Oktay, şu bilgileri verdi:

KAMU HİZMETİNDE ÇAĞ ATLADIK

2021 bütçesi kamu hizmetlerinde çağ atlayan bir bütçedir. 15 günde solunum cihazı üretebilen, tüm dünyaya yardım eli uzatabilen ve aynı anda Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Libya'da hakkaniyet mücadelesini sürdüren Türkiye için zor diye bir şey yoktur. İşte bu bütçemizle imkansız görülen atılımları mümkün hale getireceğiz. 2021 bütçesinin temel misyonu Kovid-19 salgınına bağlı olarak ortaya çıkan yeniden yapılanma sürecinde Türkiye ekonomisinin sağlam adımlarla ilerlemesini temin etmektir. Yeni normalde ülkemizin küresel ölçekte hak ettiği yeri almasıdır. Bütçemiz her bir vatandaşın beklentisi doğrultusunda yeni başarı hikaye-lerimizin dayanağını oluşturacaktır. Salgınla mücadelemizi destekleye-cek nitelikte işlevsel bir bütçedir.



562 MİLYAR LİRA DESTEK



KISA çalışma ödeneği ve ücret-siz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği sağladık. Hızlı işe dönüş teş-viki ve artı istihdam teşviki getirdik. Salgından en çok etkilenen sektör-lerden turizme ilişkin adımlar attık. Kasım itibarıyla salgın kapsamın-da ekonomiyi desteklemek amacıy-la atılan adımların büyüklüğü 562 milyar liraya ulaşmıştır. Kısıtlama-lara rağmen 2020'yi pozitif büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Ekim ve Kasım'a ilişkin ilk öncü göstergeler de bu beklentimizi doğrular nitelik-te. 2021'de yüzde 5,8 büyüme hedef-liyoruz. 2021'de istihdamın 1 mil-yon 598 bin kişi artması ve işsizliğin yüzde 12,9'a gerilemesi beklenmek-tedir. İhracat hedefimiz 184 mil-yar dolar. Türkiye, Kovid-19 sonra-sı süreçte küresel ticaret ve tedarik zincirlerindeki değişimlere yeni nesil uygulamalarla uyum sağla-yarak küresel ticarette önemli bir aktör olmaya devam edecek.



DÜNYA SINIFTA KALDI

EN güçlü ülkelerin sağlık sistemlerinin salgında sınıfta kaldığını hatırlatan Oktay, "Biz başarılı bir imtihan veriyoruz. AB üyesi bazı ülkeler ve ABD dahil dünyada birçok ülkede insanların evlerinde ölüme terk edildiği manzaralara şahit olunan bir ortamda biz, vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmetini ücretsiz şekilde sunuyoruz. Yaptığımız anlaşmalarla aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ülkeler arasında yer alacağız" diye konuştu.