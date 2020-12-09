Avrupa’nın güvenliği Ankara’nın elinde

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin Yunanistan'la ilgili meselelerde dürüst bir arabulucu rolü üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu şunları söyledi:

KIŞKIRTICI ADIMLAR

Son dönemde Türkiye diplomasiye önemli fırsatlar verdi. Birincisinde (Oruç Reis) geminin çıkışını geciktirdik, ikincisinde bakım için gemi Antalya Limanı'na geldi. Bu süreçlerin iyi değerlendirilmesini istedik ama Yunanistan ve Rum Kesimi'nin kışkırtıcı adımları sürdü. Böyle bir süreçte AB, Yunanistan'ı ve Rum Kesimi'ni masaya getirebilirdi, maalesef olmadı. Yunanistan'ın kışkırtıcı tavırları özellikle 20 Ekim'den bu yana devam ediyor. 11 NAVTEX, 12 NOTAM yayınlamışlar. Biliyorsunuz NAVTEX denizdeki faaliyetler için, NOTAM da hava sahasındaki faaliyetler için yayınlanır. Ayrıca silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal etmek için kışkırtıcı adımlarda bulundular.



KİM DİYALOGDAN KAÇIYOR?

NATO'nun ayrıştırıcı toplantılarına da son dönemlerde katılmaz oldular. Şimdi kim diyalogdan kaçıyor? Yunanistan, 'Oruç Reis gemisi orada olduğu sürece toplantılara gelmeyeceğiz' demişti. 29 Ekim'de Oruç Reis faaliyetlerini o bölgede sonlandırdı, Antalya Limanı'nda ama Yunanistan hala başka bahaneler buluyor. AB'nin bu gerçekleri görmesi lazım. Burada adil ve dürüst olmaları gerekiyor. Biz her zaman aklıselim bir şekilde, onlar da stratejik düşünürse olumlu hava yaratarak ilişkilerimizi geliştiririz. Sorunları da ancak diyalog ve diplomasiyle çözebiliriz.



TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETMELERİ GEREKİR



MACARİSTAN Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da, AB'nin Türkiye'ye teşekkür etmesi gerektiğini kaydederek, "Zira Türkiye 4 milyon göçmeni ağırlıyor. Türkiye bunu yapmasa, Balkanlar üzerinden büyük kitleler halinde yüz binlerce yasa dışı göçmen Macaristan'ın güney sınırlarında belirecektir" dedi. Uluslararası işbirliğinin herkesin kendi evinde mutlu olmasına katkıda bulunacağına dikkat çeken Szijjarto, bunun güvenlik ve ekonomik boyutlarının da olduğunu belirterek, "İster beğensinler, ister beğenmesinler. Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir" ifadelerini kullandı.