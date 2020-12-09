FETÖ’ye İzmir merkezli darbe: 198 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın TSK yapılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, MİT Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü koordineli yürütülen çalışma sonucunda, Yargıtay kararlarına uygun şekilde örgütsel iletişim modeline göre irtibat sağladıkları, terör örgütü mensubu oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar başlatıldı.

50 İLDE EŞ ZAMANLI

Operasyonlar kapsamında, ankesörlü / kontörlü sabit hat irtibatlı, bir kısmı hakkında örgüt mensubiyetine dair deliller de bulunan 5'i albay, 1'i yarbay, 1'i binbaşı, 10'u yüzbaşı, 53'ü asteğmen, 5'i teğmen, 221'i astsubay, 7'si uzman çavuş, 1 Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı asker olmak üzere 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 50 ilde eş zamanlı olarak başlatılan operasyonda, gözaltı kararı verilen şüphelilerden 198'inin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerden 111'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 193'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup olduğu öğrenildi.