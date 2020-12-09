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Haberler Politika Teröristle fotoğrafı çıkan avukata 15 yıl hapis istendi

Teröristle fotoğrafı çıkan avukata 15 yıl hapis istendi

Teröristle fotoğrafı çıkan avukata 15 yıl hapis istendi
Giriş Tarihi: 9.12.2020

DİYARBAKIR'IN Lice ilçesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen, İçişleri Bakanlığı'nca Terörden Arananlar Listesi'nde 'kırmızı kategori'de yer alan 'Amara Doktor' kod adlı Müzeyyen Aydınlı ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktıktan sonra tutuklanan avukat Merve Nur Doğan hakkında hazırlanan iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Doğan hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

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