BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

SEVİNCE ORTAK OLACAĞIZ

Şanlı Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ topraklarını kurtarmak için başarılı bir mücadele verdiğini söyleyen Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Aliyev'in dirayetli liderliği ve Azerbaycan Ordusu'nun kahramanlığı bu başarının kazanılmasında etkendir. Ermenilerin sivilleri hedef alan kalleş saldırılarına rağmen Azerbaycan haklı mücadelesine gölge düşürmemiştir. 44 gün süren mücadele neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor. 30 yıllık adaletsizliğe son verilmesinin sevinci yaşanıyor. Biz de ilk günden itibaren Azerbaycanlı kardeşlerimizin mücadelesine destek verdik. Bakü'de düzenlenecek zafer törenlerine iştirak ederek Azerbaycan halkının sevincine ortak olacağız. Azerbaycan'ın zaferi işbirliğimizin ilerlemesine zemin hazırlamıştır. Yeniden imar konusunda da kardeşlerimizin yanında olacağız" dedi.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLUR MU?

CHP liderinin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki soruları da yanıtlayan Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı onun kendi derdidir. Nitekim yapmış olduğu açıklama da zaten çok sulandırılmış dikkat ederseniz. Eğer aday olacaksa gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa partisi için de ülkemiz için de isabetli olur" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, AB liderler zirvesi konusunda ise "Burada Türkiye'ye yapılacak herhangi bir yaptırım kararı bizi çok fazla ırgalamaz. Zaten AB 1963'ten beri bize yaptırım uyguluyor. Hiçbir zaman AB dürüst davranmamıştır. Verdiği sözün arkasında durmamıştır. Ama biz o günden bugüne sabrettik, sabrediyoruz" ifadelerini kullandı.



IRKÇILIK REZALETİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

BAŞAKŞEHİR maçında hakemin ırkçı söylemi ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Bu yaklaşım asla affedilemez. Başakşehir sahadan çekilerek kararlı bir duruş sergiledi. Rumen hakemi sahadan almaları yeterli değil dediler. 4 hakemin değişmesi ve maçın ertelenmesi ile ikna oldular. Demba ba çok kararlı durdu. Fransa ırkçı söylem ve yaklaşımların yoğunlaştığı bir yer haline geldi. Temenni ederiz ki, bu akşamki maç suhulet ile biter, yola aynı şekilde devam ederiz" dedi.



"BİDEN'I GAYET İYİ TANIRIM"

ABD ile yeni döneme ilişkin soruları da yanıtlayan Erdoğan, "Biden ile Obama döneminde gayet iyi tanışan birisiyim. Rahatsızlığımda beni evimde ziyaret etmiştir. Dünyada siyaset çok çirkin ilerliyor maalesef. Aklına bir şey gelen hemen masaya yaptırımı getiriyor. ABD'den sonra ilk 5'te yer alan ülkelerden birisi Türkiye'dir. Silah alımlarıyla alakalı maalesef attıkları adımları, kullandıkları ifadeleri şık bulmuyoruz. Özellikle de şu anda Suriye'nin kuzeyindeki yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Görevi üstlensin, sonra Sayın Biden ile oturup bazı şeyleri konuşacağız. Ülkenizden birileri negatif şeyler sufle edebilir. Onlar siyasetin acemileridir. Biz ABD ile bu süreci çok farklı şekilde ilerleteceğimize inanıyorum" dedi.