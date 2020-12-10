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Haberler Politika MHP lideri Devlet Bahçeli'den koronavirüs aşısı kararı

lideri 'den aşısı kararı

Son dakika haberleri... 'den yapılan resmi açıklamada 'nin Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldığı belirtildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den koronavirüs aşısı kararı

10.12.2020, 12:35 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020,12:52

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, ilk aşı yaptıracaklar arasında olduğu duyuruldu.

BAHÇELİ KARARINI VERDİ
MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldığı belirtildi.

İLK YAPTIRANLAR ARASINDA YER ALACAK
Açıklamada, MHP liderinin ilk aşı yaptıracaklar arasında olduğu belirtildi.

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