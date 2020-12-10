MHP lideri Devlet Bahçeli'den koronavirüs aşısı kararı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, ilk aşı yaptıracaklar arasında olduğu duyuruldu.

BAHÇELİ KARARINI VERDİ

MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldığı belirtildi.



İLK YAPTIRANLAR ARASINDA YER ALACAK

Açıklamada, MHP liderinin ilk aşı yaptıracaklar arasında olduğu belirtildi.