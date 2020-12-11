Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar

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Başkab ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İl teşkilatlarımızla ilgili genel merkezde yürüttüğümüz değerlendirmeleri kesintisiz yürütüyoruz. Bu teşkilat yapısı sadece AK Parti'nin değil Türkiye'nin umutlarının da taşıyıcısı olacaktır.

Yaklaşık 3 hafta sonra yeni bir yıla gireceğiz. Tarih 2020'yi her bakımdan ilginç ve zor bir yıl olarak kayıtlarına geçirecektir.

CHP'YE TEPKİ

İster siyasetçi, ister çoban olsun her neyle uğraşırsa uğraşsın işini en iyi şekilde yapan bir toplumsal ahlaka ihtiyaç vardır. Bir insan bu değerlerden nasiplenmemişse yönünü şaşıran ok gibi dönüp kendi halkını vurmaya başlıyor. Bunun en başında da CHP geliyor.



MASUM DEĞİLDİR

Sadece ülkemizin güvenliğini oluşturan savunma sanayiindeki tavırlarına dikkat edin. Tank projemize saldırıyorlar, helikopter projemize saldırıyorlar.

Yerli ve milli tüm savunma sanayi projelerimize saldırıyorlar. Milletimizden şu gerçeği asla aklında çıkarmamasını istiyorum. Ülkemizin savunma sanayine yapılan hiçbir saldırı masum değildir. Arkasında sinsi ve alçakça bir niyet vardır. Bu saldırıların her biri terör örgütleri ve ülkemize husumeti saplantı haline getiren kimi devletler hesabına yönetilen bir beşinci kol faaliyetidir.