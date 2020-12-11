Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kriz atlatma taktiği

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin yaşadığı krizin fazla konuşulmaması için son yaptığı, 'Cumhurbaşkanlığı adaylık' sinyalinin arka planına girmeden, neyin peşinde olduğunu net olarak ortaya koyalım. CHP arı kovanı gibi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisi, PKK ve FETÖ destekçiliğinden tutuklamalar, taciz skandalları ile sarsılıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, o kadar çok köşeye sıkıştı ki bir anda, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' sinyaliyle bunalımdan kurtulmayı denedi.

Evet. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmayacak.

Olmak isterse de, Millet İttifakı'nın desteğini alamayacak.

Çünkü, Aziz Türk Milleti, 70 yıldır CHP'ye iktidar vermiyor. Adaylık açıklaması bir TAKTİK.

Kemal Kılıçdaroğlu, ADAYLIK SİNYALİ ile çok kuş vurmanın peşinde. Hem CHP içine ayar verme taktiği hem de 'Aday olmaktan korkuyor' söylentilerini kırmak için siyasi çevrelere karşı bir taktik. Bu gerçek ışığında, Kılıçdaroğlu'nun TAKTİK ADAYLIK

SİNYALİNİN arka planına bakalım.



KAYNAYAN CHP İÇİNE GÖNDERME

Muharrem İnce'nin önünü kesmeye çalışıyor. İnce'nin Memkeket Hareketi CHP'yi sarsıyor. İnce'nin parti kurarak, Cumhurbaşkanı adayı olma hamlesi, Kılıçdaroğlu'nun oyun planını bozuyor.

Kendisinin aday olacağı sinyali vererek, İnce'ye, "Ben aday olabilirim. Gitmene, parti kurmana, cumhurbaşkanı adayı olmana gerek yok' mesajı veriyor.

Muharrem İnce'de, Kılıçdaroğlu'nun ciğerini bildiğinden hemen karşı hamleyi yaptı:

"CHP'de kalırsam, Genel Başkan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklerim. Ama biz bir siyasi parti kurarsak, kuracağız da, o zaman herkes kendi yoluna bakacak." Yani Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun, 'GEL GEL'ini' yemedi.



İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A MESAJ

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda anketler çoğaldı.

Hemen hemen her ankette, CHP'den kim cumhurbaşkanı adayı olabilir? araştırmalarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismi önde çıkıyor.

CHP'nin Genel Başkanı bundan çok rahatsız oldu. Aslında ne İmamoğlu'nu ne Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak düşünmüyordu. Buna rağmen, CHP tabanının Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ı istediği konuşuluyordu.

Kılıçdaroğlu, CHP içerisinde kendisine rakip olmasını istemediği için İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına sıcak bakmadığını göstermek için oturdu düşündü, kendi belediye başkanlarına, 'bırakın bu işleri' mesajı verdi. İmamoğlu ve Yavaş'ın gardını düşürerek kendi oyun planını sürdürmek amacıyla önünü açma hamlesi yaptı. 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ana muhalefet partisi lideri olmasına rağmen, ADAY OLMAKTAN KORKTU

Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday yaptı. Ezildi. Büzüldü. 2018 yılında yapılan Cum-hurbaşkanlığı seçiminde de, ana muhalefet partisi lideri olarak, BIRAKIN ADAY OLMAYI, ABDULLAH GÜL'Ü ORTAK ADAY YAPMAK İÇİN ÇOK UĞ-RAŞTI. Aday olmadığı için, 'korkuyor, cesaret edemi-yor' lafları giderek yükseldi. Erken veya 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde,



Kılıçdaroğlu'nun esamesi okunmuyordu. Önceleri, 'Bir partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmamalı' gibi bir kılıfla aday olmaktan korktuğu gerçeğini saklama peşinde oldu. Bu kılıf tutmadı...



ADAYLIK SİNYALİ SADECE TAKTİK

Kamuoyunda çok konuşuluyordu. Hem CHP dışında hem de içinde Kılıçdaroğlu, "Neden aday olmuyor. Korkuyor. CHP'nin yeni belediye başkanları bile aday olarak öne çıkarılıyor' laflarının altında ezilmeye başlamıştı. Özellikle Cumhur İttifakı, 'çok iddialıysan neden aday olmuyorsun' diyerek sıkıştırıyordu. Kılıçdaroğlu bunaldı. CHP tacizlerden, PKK ve FETÖ'ye destekten kırılıyordu. TBMM'de yapacağı bütçe konuşmasında, AK Parti milletvekillerinden, 'aday ol' sözlerinin geleceğini düşünerek, TAKTİK ADAYLIK

SİNYALİNİ VERDİ. Aslında Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı adayı olma niyeti yok. Nefesi yetmez. Stratejisi Meral Akşener, Abdullah Gül veya Ali Babacan'ı nasıl ortak aday yaparım üzerine kurguludur. Kendi adaylık sinyalini vererek çok kuş vurma hayali görüyordu. Bazı kuşlar vurdu. İmamoğlu ve Yavaş'ı CUMHURBAŞKANI ADAYI olarak göstermeyeceğini ilan etmiş oldu. Meclis'teki konuşmasından sonra medyanın önemli bir bölümü Kılıçdaroğlu'nun oltasını yuttu. Kılıçdaroğlu, "aday olursa ne olur?" tartışmalarına geçti.



BAKALIM SONUÇ NE OLACAK?

CHP içindeki çöküntü gizlenebilir mi? CHP-HDP-İYİ PARTİ, gizli anayasa hazırlamış. CHP'de tacizler artmış. PKK ve FETÖ tutuklamaları gündemde. CHP içinden Muharrem İnce partisi çıkıyor. Yılmaz Ateş ve ulusalcı CHP'liler parti kuruyor. Mustafa Sarıgül parti kuruyor. CHP Mersin Milletvekili Başarır, 'Ordu Katar'a satılmıştır' rezaletine girmiş, CHP dış ilişkiler baş danışmanı Ünal Çeviköz, 'ABD Başkanı Biden, CHP'yi iktidar yap' diye yalvarıyor. Bu rezaletleri Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olabilirim" taktiği ile gizleyebilecek mi? Aday olmayacak, olmaya cesaret edemeyecek. Adaylık lafıyla CHP'yi bunalımdan, bölünmeden, yıkılmaktan kurtarabilecek mi? Kılıçdaroğlu'nun attığı oltayı bakalım daha kimler yutacak...?